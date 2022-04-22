طقس الجمعة.. قطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بنزول أمطار ضعيفة فوق كل من أقصى الشمال الغربي للبلاد والسواحل الشمالية والريف الغربي مع سقوط قطرات مطرية أخرى متفرقة فوق مناطق الأطلس والسواحل الوسطى.

وستكون الأجواء باردة نسبيا بمناطق الأطلس والريف، فضلا عن تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة وجنوب المنطقة الشرقية ،الريف، السواحل الشمالية والجنوب الشرقي للبلاد.

كما ستتناثر حبات من الغبار محليا بكل من جنوب المنطقة الشرقية ،داخل الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 – و04 درجات بالمناطق الجبلية ،ما بين 04 و 08 درجات بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط، ما بين 08 و14 درجة بكل من شمال ووسط البلاد إضافة إلى الجنوب الشرقي وستكون ما بين 13 و18 درجة بجنوب المملكة.

أما درجات الحرارة العليا ، فستكون في ارتفاع بشرق البلاد، بينما ستنخفض قليلا بالمناطق الوسطى للمملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ، وسيكون مؤقتا هائجا إلى قوي الهيجان ما بين رأس غير وطانطان ، بينما سيصبح هائجا إلى قوي الهيجان زوالا شمال أكادير ، ثم سيكون قويا إلى جد قوي الهيجان.

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