الصورة تعبيرية

طقس الجمعة.. قطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة

2022-04-22 / 07:00
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بنزول أمطار ضعيفة فوق كل من أقصى الشمال الغربي للبلاد والسواحل الشمالية والريف الغربي مع سقوط قطرات مطرية أخرى متفرقة فوق مناطق الأطلس والسواحل الوسطى.

وستكون الأجواء باردة نسبيا بمناطق الأطلس والريف، فضلا عن تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة وجنوب المنطقة الشرقية ،الريف، السواحل الشمالية والجنوب الشرقي للبلاد.

كما ستتناثر حبات من الغبار محليا بكل من جنوب المنطقة الشرقية ،داخل الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 – و04 درجات بالمناطق الجبلية ،ما بين 04 و 08 درجات بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط، ما بين 08 و14 درجة بكل من شمال ووسط البلاد إضافة إلى الجنوب الشرقي وستكون ما بين 13 و18 درجة بجنوب المملكة.

أما درجات الحرارة العليا ، فستكون في ارتفاع بشرق البلاد، بينما ستنخفض قليلا بالمناطق الوسطى للمملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ، وسيكون مؤقتا هائجا إلى قوي الهيجان ما بين رأس غير وطانطان ، بينما سيصبح هائجا إلى قوي الهيجان زوالا شمال أكادير ، ثم سيكون قويا إلى جد قوي الهيجان.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of للسنة السادسة.. المعهد الوطني للصحة يحصل على شهادة إدارة الجودة

للسنة السادسة.. المعهد الوطني للصحة يحصل على شهادة إدارة…

2022-04-22 / 07:30
Photo of تكلفة “خيالية” لانجاز الهوية البصرية الخاصة بالمجلس الجهوي للسياحة بطنجة (وثيقة)

تكلفة “خيالية” لانجاز الهوية البصرية الخاصة بالمجلس الجهوي للسياحة…

2022-04-22 / 02:03
Photo of سرقة 17 مليون من حساب بنكي .. بنك CIH ينفي صلته بالواقعة

سرقة 17 مليون من حساب بنكي .. بنك CIH…

2022-04-21 / 23:44
Photo of ” لايا” تدعو إسبانيا للحفاظ على علاقة مستقرة مع المغرب والجزائر

” لايا” تدعو إسبانيا للحفاظ على علاقة مستقرة مع…

2022-04-21 / 23:20
Photo of الهند : سبعيني يطلق النار على زوجة ابنه لأنها لم تقدم له وجبة الإفطار

الهند : سبعيني يطلق النار على زوجة ابنه لأنها…

2022-04-21 / 22:54
Photo of مواطن فنلندي يروّع سكان عمارة بمراكش

مواطن فنلندي يروّع سكان عمارة بمراكش

2022-04-21 / 22:24
Photo of الكونفدرالية” تطالب بالحد من ارتفاع الأسعار وتدعو للاحتجاج في فاتح ماي

الكونفدرالية” تطالب بالحد من ارتفاع الأسعار وتدعو للاحتجاج في…

2022-04-21 / 20:10
Photo of مديرية المنافسة: أسعار الطماطم بدأت تنخفض في الأسبوع الثالث لرمضان

مديرية المنافسة: أسعار الطماطم بدأت تنخفض في الأسبوع الثالث…

2022-04-21 / 18:47
Photo of لجنة وزاراتية : استقرار أسعار جل المواد وانخفاض بعضها

لجنة وزاراتية : استقرار أسعار جل المواد وانخفاض بعضها

2022-04-21 / 17:19
Photo of تحديد سن الحج.. بايتاس: “لسنا من نتحكم في تحديد الشروط”

تحديد سن الحج.. بايتاس: “لسنا من نتحكم في تحديد…

2022-04-21 / 16:51

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق