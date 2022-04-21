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” لايا” تدعو إسبانيا للحفاظ على علاقة مستقرة مع المغرب والجزائر

2022-04-21 / 23:20
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هبة بريس _ الرباط

في حوار مع ” لافانكوارديا “ الإسبانية قالت وزيرة الخارجية الإسبانية المعفاة، أرانشا غونزاليس ان” الاتحاد الأوروبي، بحاجة إلى علاقة مستقرة مع المغرب ولكن أيضا مع الجزائر”

واكدت ان علاقة اسبانيا بالجزائر تتخللها فجوة .معتبرة أن مدريد والاتحاد الأوروبي مُطالبان بعلاقات مستقرة وطويلة الأمد مع المملكة، إلى جانب الجزائر.

وأوردت لايا، أن الأمن الوطني يجب أن يكون عنصر الهيكلة الرئيسي” للعلاقات مع المغرب والجزائر، داعية إلى مدها إلى ليبيا وموريتانيا، البلد الذي بحسبها، “يجب أن نوليه المزيد من الاهتمام”.

وردا على سؤال حول استقبال إسبانيا لإبراهيم غالي قالت أرانشا غونزاليس لايا إن “الدافع كان له طابع إنساني “.

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