مواطن فنلندي يروّع سكان عمارة بمراكش

هبة بريس _ الرباط

لا زالت ساكنة عمارة المصنف بحي الداوديات بمراكش تعيش القلق اليومي مند أزيد من سنة وذلك على اثر تصرفات مواطن فنلندي يعاني من مشاكل نفسية، يقطن بالطابق تحت أرضي للعمارة،

وتشتكي الساكنة اعلاه من تصرفات المواطن الأجنبي اذ يقوم بترويعهم بشكل شبه يومي، وسط مطالب بتدخل السلطات المختصة.

وللحد من هذا الخوف والترويع عملت الساكنة على توجيه الساكنة عدة شكايات، إلى الجهات المعنية من أجل التدخل، غير أنها لم تتعامل بجدية مع شكاياتهم ولم تلبي مطلبهم بإحالة المريض على مستشفى الأمراض العقلية من أجل العلاج، أو ترحيله إلى بلده

وطالب السكان الجهات المسؤولة من أجل التدخل العاجل لوضع حد لمعاناتهم مع هذا الأخير ، الذي يهدد سلامة وحياة قاطني الحي بآلة حادة ويستعملها بشكل يومي في تخريب طلاء جدران العمارة.

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