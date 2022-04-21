أوروبا بريس: وزير الخارجية الإسباني سيحل بالمغرب في ماي المقبل إلى جانب بلينكن

هبة بريس _ الرباط

كشفت وكالة الأنباء الإسبانية غير الرسمية “أوروبابريس”، نقلا عن مصادر ديبلوماسية في مدريد، أن وزير الخارجية، خوسي مانويل ألباريس، سيحل بالمملكة المغربية، في 11 ماي المقبل

وقال نفس المصدر إن الأخير سيحل لأجل المشاركة في اللقاء الوزاري للتحالف الدولي ضد “داعش”، إلى جانب مشاركة عدد من الوزراء وعلى رأسهم وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكن.

وأضافت أوروبا بريس، أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة هو الذي سيترأس هذا الاجتماع الهام الذي يهدف إلى دعم المساعي المشتركة، من أجل محاربة التطرف والإرهاب في جميع أنحاء العالم.

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