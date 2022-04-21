.لجنة حكومية تؤكد ارتفاع أسعار الطماطم واللحوم
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مديرية المنافسة: أسعار الطماطم بدأت تنخفض في الأسبوع الثالث لرمضان

2022-04-21 / 18:47
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هبة بريس

أفادت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن عملية تموين الأسواق تمر في أحسن الظروف، خلال الفترة ما بين فاتح شعبان و17 رمضان 1443 هـ، مؤكدة أن أسعار العديد من الخضراوات، من بينها الطماطم، بدأت تتراجع، بعدما ارتفعت أثمنتها تزامنا عن الشهر الفضيل.

وأوضحت المديرية، في بلاغ حول الاجتماع الثالث للجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الأسعار والجودة، الذي انعقد أمس الأربعاء، تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية، أن العرض يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات الاستهلاكية.

وفي ما يخص الأسعار المسجلة، أكد المصدر ذاته، أن أسعار جل المواد ظلت مستقرة خلال الأسبوع الثالث من رمضان مقارنة مع تلك المسجلة خلال الأسبوع الثاني منه، بل سجلت أسعار العديد منها انخفاضات نسبية خاصة أسعار البصل الأخضر الذي مر معدل أسعاره على الصعيد الوطني من 4.50 إلى 4 دراهم للكيلو غرام، والبطاطس من 4.40 إلى 4.20 دراهم للكيلو غرام. أما في ما يخص الطماطم، وبعد الزيادات التي عرفتها أسعارها قبل ومع بداية شهر رمضان، فقد بدأت تسجل منحى تنازليا بحيث مرت من 9.60 إلى 8.70 دراهم للكيلوغرام.

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