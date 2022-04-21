ماكرون: أقاتل من أجل منع انتقال مبابي إلى ريال مدريد

2022-04-21 / 10:57
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون المعروف بانتمائه للنادي الجنوبي مارسيليا: لسوء الحظ، لا يمكنني إقناع مبابي بالانتقال إلى مارسيليا، لو كان يريد الذهاب هناك لقاتلت من أجل حدوث هذا، لكنه أخبرني بأن تلك الصفقة لن تحدث (ضاحكًا).

وأضاف ماكرون في تصريح له: لذا من الأفضل أن أقاتل من أجل بقائه في الدوري الفرنسي، لأنه بالتأكيد لاعب عظيم.

وينتهي عقد مبابي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التفاوض مع أي نادٍ منذ يناير، إذ ترغب إدارة ريال مدريد الإسباني بشدّة في جلبه الموسم المقبل لـ “سانتياغو برنابيو”.

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