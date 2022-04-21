للرفع من الأجور و إدماج حملة الشواهد.. موظفو التعاون الوطني يحتجون بالإضراب

هبة بريس - الدار البيضاء

قرر موظفو و شغيلة مؤسسة التعاون الوطني الإضراب عن العمل و ذلك في ظل تجاهل ملفهم المطلبي الذي يتضمن عددا من النقاط في مقدمتها الرفع من الأجور و إدماج حملة الشواهد.

و قررت التمثيليات النقابات الممثلة لشغيلة التعاون الوطني الاحتجاج عبر الإضراب و ذلك في محاولة للفت الانتباه لمطالبهما المتجلية في ضرورة وضع نظام أساسي جديد منصف لمستخدمي المؤسسة.

هذا النظام، تأمل الشغيلة المدمجة في قطاع التعاون الوطني أن يحمل مكتسبات إيجابية من قبيل الرفع من الأجور والتعويضات، وإدماج حاملي الشواهد في الدرجات التي تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية.

كما يتضمن ملف مطالب شغيلة قطاع التعاون الوطني إنصاف ضحايا الأقدمية المكتسبة ومؤطري مراكز التدرج المهني و المساعدين الإداريين والتقنيين وباقي الفئات العاملة بالمؤسسة.

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