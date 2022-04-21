ثلث الأطباء في المغرب يتمركزون بين الدار البيضاء و الرباط

2022-04-21 / 11:00
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هبة بريس - الدار البيضاء

يعاني القطاع الصحي بالمغرب من مشاكل عديدة تسهم في ضعف مردودية و جودة الخدمات الصحية و خاصة الشق المتعلق بقلة الأطر الطبية.

و تعاني جهات عدة في المغرب من نقص حاد في الأطر الطبية و التمريضية، خاصة بالمناطق البعيدة من محور الدار البيضاء الرباط.

و كشف تقرير حديث أعدته مؤسسة الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان أن ثلث الأطباء المغاربة يتمركزون في جهتين اثنتين.

و حسب ذات المؤسسة فإن توزيع الأطباء بين الجهات يظهر التفاوت المجالي الكبير حيث يتمركز حوالي ثلث الأطباء في جهتي الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة.

وبإضافة جهتي مراكش أسفي وفاس مكناس، فإن أربع جهات بالمملكة تستحوذ على 7601 طبيب، و هو ما يشكل الغالبية العظمى من مجموع الأطر الطبية في بلادنا.

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