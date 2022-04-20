طرفاية: القبطانية تغلق الميناء بسبب سوء الأحوال الجوية

هبة بريس-أشعبان لحبيب

أغلقت قبطانية طرفاية بوابة ميناء المدينة، في وجه الحركة الملاحية منذ صباح أمس الثلاثاء ، بسبب رداءة أحوال الطقس، المتسمة برياح قوية وخطيرة وعلو الامواج، وذلك إبتداء من يوم أمس 19 أبريل 2022 وإلى غاية تحسن الأجواء حسب البلاغ الصادر عن الوكالة الوطنية للإستغلال الموانئ.

وحسب ذات البلاغ، الذي تتوفر هبة بريس على نسخة منه، فإن خطوة إغلاق ميناء المدينة، ومنع الحركة الملاحية من وإلى ميناء المدينة، يأتي كإجراء إحترازي فرضته سوء الأحوال الجوية، وقوة الرياح وعلو الأمواج التي ستصل إلى 5 أمتار وذلك حفاظا على سلامة البحارة والمهنيين، وكذا على أسطول الصيد النشيط في سواحل المدينة، هذا مع اتخاذ جميع تدابير السلامة البحرية.

وتعرف مدينة طرفاية منذ فجر أمس، رياح قوية بسبب سوء الأحوال الجوية مما استدعى من السلطات المختصة بميناء طرفاية، التدخل من أجل الحفاظ على سلامة بحارة المدينة عبر إتخاد مجموعة من الإجراءات من بينها إغلاق الملاحة البحرية.

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