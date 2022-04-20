ندوة للنساء الاتحاديات تناقش الولاية والحضانة في مدونة الأسرة

هبة بريس : الرباط

تنظم المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات بجهة الرباط سلا القنيطرة، يوم غد الخميس 21 أبريل الجاري، ندوة حول ” الولاية والحضانة بمدونة الأسرة بين مشاكل الواقع وضرورات الإصلاح”.

ويأتي تنظيم هذه الندوة ،حسب بلاغ للمنظمين، في سياق مجتمعي يعرف سجالا ونقاشا عريضا حول مضامين مدونة الأسرة وخاصة المقتضيات المرتبطة بالحضانة والولاية.

وحسب ذات المصدر فإن مدونة الأسرة وبعد 18 سنة من اعتمادها تبين بالملموس أن هناك إجماع وسط الأصوات المدافعة على حقوق الأسرة والطفل وفي مقدمتها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على ضرورة مراجعتها،

وأكد البيان أن التطبيق الفعلي لمضامينها خلف مجموعة من المشاكل والاختلالات كان من نتائجها معاناة فئة عريضة من الأمهات بسبب منح الولاية الشرعية للأب، أو جعل حضانتهن لأبنائهن تخضع لقيود وشروط لا تخدم مصلحة الأم والأبناء.

وأضاف ذات المصدر أن المقتضيات المتعلقة بولاية الأم على الأبناء من أبرز المقتضيات التي مازالت تعكس عدم التوازن بين الزوجين فيما يخص المسؤولية على الأبناء من جهة أولى، والتفاوت الذي يطبع تصور مشرع المدونة لالتزامات الزوجين وحقوقهما ولمصلحة الأطفال من جهة ثانية.

وأكد البلاغ أن الندوة ستكون فرصة للإحاطة بجوانب الموضوع من الناحية القانونية والاجتماعية والتربوية مع مختصين في هذا المجال للإدلاء بدلوهم في الموضوع وبلورة مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تشكل أرضية لمشروع تعديلات يمكن لحزبنا تبنيها والدفاع عنها.

وذلك وفي أفق تحقيق ملائمة مقتضيات مدونة الأسرة الخاصة بالولاية والحضانة مع مضامين دستور سنة 2011، والمواثيق الدولية واتفاقية حقوق الطفل التي وقع عليها المغرب، وضمان حق الاعتراف الكامل بولاية الأمهات على أبنائهن أثناء العلاقة الزوجية أو بعد الانفصال، وتعزيز دور القضاء في حماية حقوق الأطفال والأمهات.

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