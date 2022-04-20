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“أساتذة التعاقد” يعلنون خوض إضراب وطني عن العمل لمدة 10 أيام

2022-04-20 / 14:01
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هبة بريس - الرباط

أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عن عزمها خوض إضراب وطني عن العمل لمدة 10 أيام، شهري ماي وأبريل القادم.

وذكرت التنسيقية في بلاغ لها، أن الإضراب المقرر شهر أبريل الجاري سيمتد من 22 إلى 25 أبريل، بينما سيكون الإضراب الثاني أيام 9 إلى 14 ماي القادم.

وأعلنت التنسيقية عن خوض أشكال احتجاجية أخرى، من ضمنها مواصلة مقاطعة “مسار” وكل التطبيقات المرتبطة به ومقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين والتأهيل المهني وحصص المواكبة.

وشددت التنسيقية على أن هذه الخطوات التصعيدية تأتي للمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية لموظفي وزارة التربية الوطنية، وتعبيرا عن رفضهم للنظام الأساسي الموحد الجديد الذي تطرحه الوزارة، مشددين على أنهم غير معنيين بأي نقاش أو حوار خارج الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

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‫3 تعليقات

  1. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم في هذه الايام المباركة تركبون على ظهور اولاد الشعب لتحقيق احلامكم نطلب من العلي القدير في هذا الشهر الكريم ان لا يبارك لكم في صحة ولا مال ولا اولاد امين.

  2. غير ماتخدموش نهائيا و أريحونا من صداعكم
    أساتذة آخر الزمان ضسرو و زادو فيه
    على زين مستوى التعليم ديالهم

  3. لا يمكن أن تستمر الاضرابات إلى ما لا نهاية.احترم المعلم والاستاذ،ولا احترم عديمى الضمير والفوضيين،لن احترمهم
    لانهم ليسو جديرين بالاحترام .
    لانهم يدوسون باقدامهم مستقبل أبناءنا (الأغلبية من الأسر الهشة)ويحرمونهم من التعلم

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