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فاس.. الحبس النافذ لعناصر من الدرك الملكي والقوات المساعدة بتهمة الاتجار بالمخدرات

2022-04-20 / 12:58
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ع محياوي _ هبة بريس

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بجرائم الأموال باستئنافية فاس، مساء يوم أمس الثلاثاء، أحكام بالسجن النافذ في حق عصابة إجرامية تتكون من دركيين وعناصر من القوات المساعدة وبحار، كانوا يشتغلون بالناظور.

وقضت ذات المحكمة بإدانة متهمين اثنين من أجل ما نسب إليهما، وعاقبتهما بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 10000 درهم.

كما تمت مؤاخذة 3 اشخاص آخرين، بالإضافة إلى البحار الذي توبع في حالة سراح، من أجل ما نسب إليهم، ومعاقبة كل واحد منهم بالسجن النافذ لمدة سنتين إثنين، مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 10000 درهم.
وتوبع المتهمين من أجل “تكوين عصابة إجرامية والارتشاء والمشاركة في الاتجار الدولي في المخدرات والمشاركة في الحيازة غير المبررة في المخدرات .

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