تازة.. مدير مؤسسة تعليمية متهم بالتحرش الجنسي بأستاذة
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“التحرش والابتزاز الجنسي” يجران أستاذا جامعيا للتحقيق بالمحمدية

2022-04-20 / 10:50
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هبة بريس - المحمدية

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة المحمدية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أمس الثلاثاء 19 أبريل الجاري، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لأستاذ جامعي يعمل بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية.

وكانت مصلحة الشرطة القضائية قد توصلت بشكاية من طالبتين تتهمان فيها الأستاذ المشتبه فيه، البالغ من العمر 62 سنة، بتعريضهما للتحرش الجنسي ومحاولة استدراجهما بغرض ممارسة الفساد عن طريق الابتزاز.

وقد تم اخضاع مجموعة من المحتويات الرقمية المحجوزة في إطار هذه القضية للخبرة التقنية الضرورية، من أجل التأكد من الأفعال الإجرامية المرتكبة.

وقد تم إيداع الأستاذ المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، والتحقق من صحة الاتهامات المنسوبة للمعني بالأمر، وكذا تحديد ما إذا كانت هناك ضحايا مفترضات لهذه الأفعال الإجرامية.

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