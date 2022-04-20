فتح باب الترشح لنيل جائزة الثقافة الأمازيغية برسم سنة 2021

هبة بريس

أعلن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية عن فتح باب إيداع طلبات الترشح لنيل جائزة الثقافة الأمازيغية برسم سنة 2021.

وذكر المعهد في بلاغ له أن الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية تمنح للأشخاص أو المجموعات، غير المنتمين للمعهد، في المجالات المتعلقة بالأمازيغية، مشيرا إلى أنه تم تحديد يوم 23 ماي المقبل كآخر أجل لإيداع الترشيحات.

وتتوزع جوائزة الثقافة الأمازيغية لهذه السنة حسب المصدر ذاته على 12 صنفا تهم الجائزة الوطنية للإبداع الأدبي الأمازيغي، والجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، والجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث اللغوية والأدبية والفنية، والجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث في علوم التربية، والجائزة الوطنية للتطبيقات والموارد الرقمية والأبحاث والدراسات المعلوماتية، والجائزة الوطنية للترجمة.

كما تهم هذه الأصناف الجائزة الوطنية للإعلام والاتصال، والجائزة الوطنية للمخطوط الأمازيغي، والجائزة الوطنية للأغنية الأمازيغية (الأغنية التقليدية، والأغنية العصرية)، والجائزة الوطنية للفيلم الأمازيغي، والجائزة الوطنية للمسرح، والجائزة الوطنية للرقص الجماعي.

وتضمن البلاغ الذي يمكن الاطلاع عليه على الموقع الإلكتروني للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية شروط الترشح لكل صنف من أصناف جائزة الثقافة الأمازيغية.

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