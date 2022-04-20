طقس الأربعاء.. قطرات مطرية متفرقة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تنزل أمطار ضعيفة وزخات محلية شمال المنطقة الشرقية، السايس، منطقة طنجة، اللوكوس، الريف والأطلس المتوسط.

وستكون السماء قليلة السحب الى غائمة جزئيا بباقي المناطق الشمالية، الأطلس الكبير وجنوب المنطقة الشرقية.

ومن المنتظر نزول بعض التساقطات الثلجية، بقمم الأطلس المتوسط والريف، فيما ستكون الأجواء باردة نسبيا بالأطلس.

كما يتوقع تسجيل هبات لرياح قوية شيئا ما إلى قوية بكل من السواحل الوسطى، المنطقة الشرقية ،السايس ،السهول الأطلسية الشمالية، الجنوب الشرقي، الأطلس، الريف الغربي، سوس والأقاليم الجنوبية.

وسيلاحظ أيضا تناثر حبات من الغبار محليا فوق المنطقة الشرقية، الجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و10 درجات بالجبال، ما بين 08 و16 درجة بكل من المنطقة الشرقية وشمال ووسط المملكة، ما بين 14 و21 درجة بكل من السفوح الجنوبية- الشرقية ،سوس وغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 18 و26 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا، فستعرف انخفاضا ملموسا في معظم أرجاء المملكة خصوصا بالريف والأطلس وشمال الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هائجا الى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان الى هائج بالبوغاز، وقوي الهيجان ما بين رأس سبارتيل وبوجدور محليا قوي إلى جد قوي الهيجان ما بين كاب غير وطانطان ، وهائجا إلى قوي الهيجان الى هائج بباقي السواحل.

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