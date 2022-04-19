المغربي نصير مزراوي يقترب من الانضمام إلى بايرن ميونخ

هبة بريس - وكالات

كشف الصحفي وخبير انتقالات اللاعبين، الإيطالي فابريزيو رومانو، اليوم الثلاثاء، أن نادي بايرن ميونخ الألماني اقترب كثيرا من حسم صفقة المغربي نصير مزراوي نجم أياكس أمستردام الهولندي.

وكتب رومانو عبر حسابه في “تويتر”: “بايرن ميونخ مستعد لإتمام صفقة نصير مزراوي في الأيام المقبلة. تم التوصل لاتفاق شفهي في الاجتماع الأخير مع رايولا، لكن لم يتم التوقيع على أي شيء بعد”.

وأضاف رومانو: “الأمر الآن يتعلق بالتفاصيل النهائية ومتغيرات الراتب، ومن ثم ينتقل الطرفان إلى مراجعة العقود”.

وينتهي عقد مزراوي مع أياكس الصيف المقبل، ويرفض الظهير المغربي البالغ 24 عاما كل عروض التجديد مع الفريق الهولندي العريق.

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