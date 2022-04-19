ارتفاع أسعار المحروقات وطنيا رغم انخفاضها عالميا يثير غضب المستهلك المغربي
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بنعلي تطمئن المغاربة: وضعية مخزون المحروقات “مزيانة وكباقي السنوات السابقة”

2022-04-19 / 13:23
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هبة بريس - الرباط

طمأنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، المغاربة، بخصوص وضعية المخزون الوطنية للمحروقات .

وقالت بنعلي في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، “الوضعية مزيانة وهي اللي كنا فيها فالسنوات الماضية “.

وذكرت أن “المخزون كان يقارب خلال ال20 سنة الماضية بين 30 و40 يوم حسب المنتوجات”.

وأضافت الوزيرة أن الفاعلين في القطاع يأخذون التزاما ماليا يناهز 30 و45 اضافي لتأمين شراء البضائع القادمة للمغرب، غير أنه خلال هذه الظرفية الحالية التي تعرف ارتفاعا في أسعار البترول فتقدر قيمة شهر واحد من مخزون البترول “1 طن” ب8 مليار درهم.

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