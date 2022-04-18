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البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 97 مرشحا للهجرة السرية

2022-04-18 / 15:50
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هبة بريس

علم لدى مصدر عسكري أن وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، تعمل في البحر الأبيض المتوسط، قدمت خلال نهاية الأسبوع ما بين 16 و18 أبريل الجاري، المساعدة لـ97 مرشحا للهجرة غير الشرعية ينحدر معظمهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، واجهوا ظروفا صعبة على متن قوارب تقليدية الصنع.

وأوضح المصدر ذاته، أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، ومن بين بنغاليون ويمنيون، تلقوا الإسعافات الأولية اللازمة على متن وحدات البحرية الملكية، قبل أن يتم نقلهم إلى الموانئ الأقرب بالمملكة، وتسليمهم إلى عناصر الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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