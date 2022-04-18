ساعات الذروة تحول رمضان البيضاويين لجحيم بسبب الاكتظاط

هبة بريس - الدار البيضاء

اكتظاظ مروري كبير تشهده العاصمة الاقتصادية للمملكة في ساعات الذروة خلال شهر رمضان الفضيل و خاصة بعد الساعة الثالثة زوالا، و ذلك في ظل انتشار أوراش الأشغال العمومية بأغلب شوارع المدينة.

و يعيش مستعملو الطريق بالدار البيضاء يوميا معاناة كبيرة بفعل الاختناق المروري بمعظم الشوارع و ذلك بالرغم من المجهودات الكبيرة التي تبذلها عناصر شرطة المرور التي تنتشر في جل المدارات و التقاطعات الرئيسية.

و مع بداية مغادرة الموظفين و المستخدمين لمقرات عملهم، تتحول شوارع البيضاء لأشبه ما يكون بالمتاهة، حيث يسارع الجميع الزمن للوصول لوجهته قبل حلول موعد الإفطار.

و أسهمت الأشغال المنتشرة في المدينة و خاصة خطي الترامواي و الباصواي في تعقيد حركة السير و الجولان الحضري، و بالأخص في شارع محمد السادس و طريق أولاد زيان و شارع 2 مارس و شارع إدريس الحارثي و الزرقطوني و الجيش الملكي و غيرهم.

و تسبب الاختناق المروري بالبيضاء في تفاقم عدد حوادث السير، حيث يفقد عشرات السائقين أعصابهم خلال أوقات الذروة، الأمر الذي يؤدي إلى مناوشات وصراعات بشكل يومي، وهو ما دفع فعاليات المدنية إلى المطالبة بتسريع وتيرة الأشغال التي تعرفها بعض الشوارع، من خلال برمجة ساعات عمل إضافية في الليل.

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