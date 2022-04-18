عزيز أخنوش

أخنوش يستعرض الإجراءات المتخذة لفائدة المقاولين ‏الصغار للولوج للصفقات العمومية

2022-04-18 / 13:51
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هبة بريس - الرباط

كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلاله حضوره، صباح اليوم الإثنين، لجلسة المساءلة ‏بمجلس النواب، تنفيذا لأحكام الفصل 100 من الدستور، أنه سيتم إقرار مجموعة من ‏الإجراءات في إطار إصلاح منظومة الصفقات العمومية، لتمكين المقاولين الصغار من الولوج ‏إليها.‏

وقال في هذا الصدد أن الحكومة ستواصل تشجيع المبادرة المقاولاتية من خلال توطيد ‏إجراءات المواكبة لفائدة المقاولين الصغار عبر إقرار مجموعة من الإجراءات في إطار إصلاح ‏منظومة الصفقات العمومية، منها الأفضلية في الصفقات العمومية، وتشجيع الاتحادات بين ‏المقاولات، وعقود المناولة.‏

وفي ما يتعلق بالتشغيل، قال عزيز أخنوش أنه تم إعطاء دينامية جديدة لبرنامج “انطلاقة” ‏وتفعيل برنامج “الفرصة” الذي تم إطلاقه يوم 7 أبريل والذي يهدف إلى منح قروض شرف ‏بدون فائدة، مع تقديم المواكبة والتوجيه والتكوين، باعتمادات إجمالية تقدر ب 1,25 مليار ‏درهم.‏

وكإجراءات لأنعاش التشغيل أشار إلى مجموعة من التدابير الهامة التي تم اتخاذها، من خلال ‏استكمال إعداد ميثاق الاستثمار، والرفع من وتيرة الاستثمارات العمومية، بما في ذلك ‏استثمارات صندوق محمد السادس.

كما ستعمل الحكومة، يقول أخنوش، على مواصلة تنزيل برنامج أوراش، الذي تم إطلاقه في ‏كل الجهات والأقاليم والذي خصصت له ميزانية 2,25 مليار درهم هذه السنة، بالإضافة ‏لمواصلة تنفيذ السياسات القطاعية كالجيل الأخضر، والتحول الصناعي، والبنية التحتية، ‏والسياحة، والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.‏

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