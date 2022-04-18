أخنوش يستعرض الإجراءات المتخذة لفائدة المقاولين الصغار للولوج للصفقات العمومية
كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلاله حضوره، صباح اليوم الإثنين، لجلسة المساءلة بمجلس النواب، تنفيذا لأحكام الفصل 100 من الدستور، أنه سيتم إقرار مجموعة من الإجراءات في إطار إصلاح منظومة الصفقات العمومية، لتمكين المقاولين الصغار من الولوج إليها.
وقال في هذا الصدد أن الحكومة ستواصل تشجيع المبادرة المقاولاتية من خلال توطيد إجراءات المواكبة لفائدة المقاولين الصغار عبر إقرار مجموعة من الإجراءات في إطار إصلاح منظومة الصفقات العمومية، منها الأفضلية في الصفقات العمومية، وتشجيع الاتحادات بين المقاولات، وعقود المناولة.
وفي ما يتعلق بالتشغيل، قال عزيز أخنوش أنه تم إعطاء دينامية جديدة لبرنامج “انطلاقة” وتفعيل برنامج “الفرصة” الذي تم إطلاقه يوم 7 أبريل والذي يهدف إلى منح قروض شرف بدون فائدة، مع تقديم المواكبة والتوجيه والتكوين، باعتمادات إجمالية تقدر ب 1,25 مليار درهم.
وكإجراءات لأنعاش التشغيل أشار إلى مجموعة من التدابير الهامة التي تم اتخاذها، من خلال استكمال إعداد ميثاق الاستثمار، والرفع من وتيرة الاستثمارات العمومية، بما في ذلك استثمارات صندوق محمد السادس.
كما ستعمل الحكومة، يقول أخنوش، على مواصلة تنزيل برنامج أوراش، الذي تم إطلاقه في كل الجهات والأقاليم والذي خصصت له ميزانية 2,25 مليار درهم هذه السنة، بالإضافة لمواصلة تنفيذ السياسات القطاعية كالجيل الأخضر، والتحول الصناعي، والبنية التحتية، والسياحة، والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.