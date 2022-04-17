الأمم المتحدة : منظمة التعاون الإسلامي تشيد بالدور المهم للجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس

هبة بريس - الرباط

سلطت مجموعة سفراء منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك الضوء على الدور المهم للجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس ، لصالح الدفاع عن مدينة المقدسة والمحافظة على هويتها .

وتمثل الخطوة تأكيد لقيادة الملك محمد السادس كرئيس للجنة القدس. كما أنه تقدير من قبل ممثلي الأمة الإسلامية في نيويورك للجهود الحثيثة التي يبذلها جلالة الملك على الساحة الدولية من أجل دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على المكانة الخاصة للمدينة المقدسة ومساعدة سكان المقدسي. .

وسلطت المجموعة ، في هذا البيان الصادر يوم الجمعة ، عقب العدوان الإسرائيلي على القدس ، الضوء على العناية الكبيرة للملك محمد السادس على المقدسات الإسلامية في القدس.

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