“ضربة جزاء وهمية “..”الماركا الاسبانية “تسخر من حكم مباراة الاهلي والرجاء

2022-04-17 / 17:49
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هبة بريس - رياضة

سخرت صحيفة “الماركا الإسبانية” من حكم مباراة الأهلي والرجاء المغربي، بعد اعلانه ضربة جزاء وصفت بالوهمية ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتمكن المارد الأحمر من الفوز على الرجاء المغربي، بنتيجة 2-1، في القاهرة على ملعب «ستاد وي السلام» معقل القلعة الحمراء.

وعنونت صحيفة «ماركا» الإسبانية: «عندما يحتاج الحكم إلى نظارات، فلا شيء يفعله !» مضيفة : «في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الشيطاطين الحمر والرجاء المغربي، استدعى الفار الحكم لمشاهدة الكرة عن قرب، ولكنه أيضًا احتسبها ركلة جزاء غير صحيحة»

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