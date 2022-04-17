)إقلاع أول رحلة طيران إسرائيلية مباشرة إلى شرم الشيخ

هبة بريس _ وكالات

أقلعت الأحد أول رحلة طيران مباشرة بين مدينة تل أبيب في إسرائيل ومنتجع شرم الشيخ المصري على ما أكدت شركة الطيران الوطنية الإسرائيلية “إلعال”.

وقالت الشركة في بيان “إن الرحلة 5193 أقلعت من مطار بن غوريون بعد السابعة صباحا بتوقيت غرينتش بقليل”.

ويأتي تدشين هذه الرحلات بعد زيارتين اثنتين لرئيس الوزراء نفتالي بينيت لمصر قابل خلالهما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

في أكتوبر الماضي، هبطت طائرة تحمل شعار الناقل الرسمي “مصر للطيران” في رحلة وصفت بأنها “تاريخية”.

وتعود الرحلات الجوية المباشرة بين تل أبيب والقاهرة اللتان وقعتا اتفاق سلام في العام 1979، إلى سنوات طويلة ماضية.

لكن كانت الرحلات تشغل عبر شركة طيران سيناء التي تأسست لهذا الغرض حصرا ودون وضع العلم المصري على الهيكل الخارجي لطائراتها.

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