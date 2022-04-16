عن خلافها مع دنيا بطمة…سلمى رشيد تحسم الجدل وتؤكد محبتها الكبيرة لها

2022-04-16 / 21:53
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نجلاء مزيان

حلت الفنانة المغربية سلمى رشيد، ضيفة في برنامج عالم شهرزاد، مع الإعلامية المغربية شهرزاد عكرود.

و علقت الفنانة الشابة عن موضوع خلافها مع الفنانة دنيا بطمة قائلة :”عزيزة عندي بزاف، كانو بينتنا خلافات ولكن أكيد الخوت في دار واحدة وكتخاصمو، دنيا جمعتني بها مواقف زوينة وحتا هي كذلك”.

و أضافت ذات المتحدثة كلامها :”نتمنى ليها التوفيق فحياتها و اللع يخلي ليها بنياتها، وإلا تلاقينا غادي نتعانقو ونتسالمو عادي، و حتى هي غادي نكون عزيزة عليها” .

و في سياق آخر كشفت رشيد دخولها في إكتئاب بعد الولادة، بسبب اكتسابها وزنا زائدا و عدم قدرتها على إنزاله آنذاك، الأمر الذي جعلها تذهب لطبيب تجميل من أجل إجراء العملية لتتراجع بعدها عن قرارها.

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