السياقة الاستعراضية تسقط 4 أشخاص في قبضة أمن البيضاء

هبة بريس - البيضاء

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بسرعة وجدية كبيرة، مع صور منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر أشخاص يمتطون دراجات نارية، مشفوعة بتعليقات تزعم بأن أصحابها يتعاطون للسياقات الاستعراضية بشكل يحدث الضجيج على مقربة من إحدى المؤسسات التعليمية ومنطقة سكنية بحي مولاي عبد الله بنفس المدينة.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذه الصور، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها مصالح منطقة أمن عين الشق بالدار البيضاء، على خلفية شكاية توصلت بها من قبل مجموعة من الساكنة.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن توقيف أربعة أشخاص، من بينهم قاصران يبلغان من العمر 16 و17 سنة، تم ضبط بعضهم في حالة تلبس بسياقة دراجات نارية بشكل استعراضي، فيما تم ضبط البقية من أجل عدم الإدلاء بوثائق دراجة نارية عند المراقبة وتم تحرير مخالفات لقانون السير في حقهم.

وقد تم إخضاع الموقوفين المتورطين في السياقة الاستعراضية للبحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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