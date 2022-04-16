ترامب: الناتو “نمر من ورق” يتراجع إلى الخلف

هبة بريس - وكالات

انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حلف شمال الأطلسي واصفا “الناتو” بأنه مجرد “نمر من ورق”، مؤكدا أنه سيتراجع مستقبلا.

ووجه الرئيس الأمريكي السابق انتقادات حادة لحلف “الناتو” خلال لقاء أجراه على قناة “فوكس نيوز”، خلال رده على أسئلة المذيع المتعلقة بالأحداث في أوكرانيا.

ووجه مقدم البرنامج سؤالا لترامب حول ما زعم أنه “أفعال روسيا الشريرة” في أوكرانيا، ليرد عليه ترامب بانتقاد حاد لحلف شمال الأطلسي.

وقال ترامب في رده على سؤال المذيع: “أعتقد أنه بعد 100 عام، سينظر الناس إلى الوراء، وسيقولون كيف تراجعنا إلى الخلف، وسيتراجع حلف الناتو أيضا، والذي وصفته في مناسبات كثيرة بالنمر من ورق”.

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