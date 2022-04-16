دونالد ترامب

ترامب: الناتو “نمر من ورق” يتراجع إلى الخلف

2022-04-16 / 13:42
0
هبة بريس - وكالات

انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حلف شمال الأطلسي واصفا “الناتو” بأنه مجرد “نمر من ورق”، مؤكدا أنه سيتراجع مستقبلا.

ووجه الرئيس الأمريكي السابق انتقادات حادة لحلف “الناتو” خلال لقاء أجراه على قناة “فوكس نيوز”، خلال رده على أسئلة المذيع المتعلقة بالأحداث في أوكرانيا.

ووجه مقدم البرنامج سؤالا لترامب حول ما زعم أنه “أفعال روسيا الشريرة” في أوكرانيا، ليرد عليه ترامب بانتقاد حاد لحلف شمال الأطلسي.

وقال ترامب في رده على سؤال المذيع: “أعتقد أنه بعد 100 عام، سينظر الناس إلى الوراء، وسيقولون كيف تراجعنا إلى الخلف، وسيتراجع حلف الناتو أيضا، والذي وصفته في مناسبات كثيرة بالنمر من ورق”.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of محملة بحوالي ألف طن من الوقود.. غرق سفينة تجارية بالسواحل التونسية

محملة بحوالي ألف طن من الوقود.. غرق سفينة تجارية…

2022-04-16 / 11:47
Photo of واشنطن: القتال في أوكرانيا قد يستمر حتى نهاية العام

واشنطن: القتال في أوكرانيا قد يستمر حتى نهاية العام

2022-04-16 / 10:36
Photo of فرنسا.. جدل بين ماكرون ولوبان بشأن حظر الحجاب

فرنسا.. جدل بين ماكرون ولوبان بشأن حظر الحجاب

2022-04-16 / 09:40
Photo of بيلاروس تمنع دخول السيارات المسجلة في الاتحاد الأوروبي لأراضيها

بيلاروس تمنع دخول السيارات المسجلة في الاتحاد الأوروبي لأراضيها

2022-04-15 / 22:34
Photo of إصابة أكثر من 150 فلسطينيا في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية

إصابة أكثر من 150 فلسطينيا في اشتباكات مع الشرطة…

2022-04-15 / 22:06
Photo of صدامات بين الشرطة السويدية ومحتجين على عزم يمينيين إحراق القرآن

صدامات بين الشرطة السويدية ومحتجين على عزم يمينيين إحراق…

2022-04-15 / 21:16

شركة بحرينية تقترب من الاستحواذ على ميلان الإيطالي

2022-04-15 / 20:38
Photo of “اكرهوني باعتدال”.. المتهم في اعتداءات باريس يعتذر للضحايا

“اكرهوني باعتدال”.. المتهم في اعتداءات باريس يعتذر للضحايا

2022-04-15 / 17:12
Photo of روسيا تطرد 18 موظفا في بعثة الاتحاد الأوروبي

روسيا تطرد 18 موظفا في بعثة الاتحاد الأوروبي

2022-04-15 / 16:44
Photo of روسيا: انضمام فنلندا والسويد للناتو لن يمر بلا عواقب

روسيا: انضمام فنلندا والسويد للناتو لن يمر بلا عواقب

2022-04-15 / 14:11

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق