الملك مبرقا عاهلة الدنمارك: “معتزون بما يربط أسرتينا من روابط الصداقة والتقدير”

هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى عاهلة مملكة الدنمارك، صاحبة الجلالة الملكة مارغريت الثانية، وذلك بمناسبة عيد ميلادها.

وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة، عن أحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات لجلالة الملكة مارغريت الثانية بدوام الصحة والسعادة والهناء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “مجددا لكن اعتزازي بما يجمع أسرتينا الملكيتين من روابط الصداقة والتقدير المتبادل ، أرجو أن تتفضلن، صاحبة الجلالة، بقبول أسمى عبارات تقديري”.

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