بسبب مشاركة إسرائيل.. جمعية المحامين تتبرأ من تنظيم “كأس العالم للمحامين” بمراكش

هبة بريس

تبرأت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من بطولة كأس العالم لكرة القدم للمحامين في دورتها العشرين، التي تستعد لاستضافتها مدينة مراكش خلال الفترة بين 7 و15 ماي المقبل، بسبب مشاركة فرق إسرائيلية.

وأعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بيان لها، أن البطولة منظمة من طرف “شركة ربحية لا صلة لها بالهيئات المهنية للمحامين المغاربة”.

وأضاف البيان: “تعلن جمعية هيئات المحامين بالمغرب للرأي العام الوطني والحقوقي والمهني أنها غير معنية بتنظيم هذه التظاهرة، كما تعلن رفضها المشاركة فيها نظرا لمحتواها التطبيعي مع الكيان الصهيوني المحتل”.

وأوضحت أن رفضها المحتوى التطبيعي للتظاهرة نابع من خلال “الفرق الإسرائيلية التي قد تشارك فيها وكذلك من خلال إمكانية رفع العلم الإسرائيلي أثناء هذه التظاهرة”.

وطالبت الجمعية الجسم المهني للمحامين أن يبقى “ثابتا على موقفه الحقوقي الكوني للقضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتدعو إلى عدم المشاركة في هذه التظاهرة تحت أي اعتبار”.

وأشار البيان إلى أن العديد من النقباء والمحامين المغاربة عبروا عن “استيائهم وتنديدهم بإمكانية مشاركة فرق من الكيان الصهيوني في التظاهرة الرياضية، وذلك من خلال إعلان مواقف وبيانات ومراسلات موجهة لرئيس الجمعية”.

وشدد البيان على أن الموقف يأتي انسجامها مع “مواقف جمعية هيئات المحامين بالمغرب التاريخية المناهضة للتطبيع والمعتزة بالتضحيات الجسام والمساندة اللامشروطة للقضية الفلسطينية”.

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