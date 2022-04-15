شركة بحرينية تقترب من الاستحواذ على ميلان الإيطالي

هبة بريس _ متابعة

دخلت شركة “إنفستكورب” للاستثمارات الدولية التي تتخذ من البحرين مقرا لها، في محادثات متقدمة لشراء نادي إي سي ميلان الإيطالي لكرة القدم، في أول عملية استحواذ تطال فريقا من الدوري الإيطالي من قبل مستثمرين من الشرق الأوسط.

وقال مصدر قريب من المحادثات لوكالة رويترز، الجمعة، إن صفقة شراء بطل أوروبا سبع مرات، من المالك الحالي، شركة “إليوت مانجمنت كوربوريشن” قاربت على الاكتمال.

وقال المصدر إن التقييم المحتمل للنادي سيكون في حدود 1.08 مليار دولار بما في ذلك الديون.

وتدير “إنفستكورب” أكثر من 42 مليار دولار من الأصول بما في ذلك الأسهم الخاصة والعقارات والاستثمارات ذات العائد المطلق والبنية التحتية وإدارة الائتمان ورأس المال الاستراتيجي.

وقال متحدث باسم “إيه سي ميلان” إن “النادي يواصل التركيز على تحسين أدائه على أرض الملعب والتطوير الفني” رافضا التعليق على الصفقة، بينما أكد مصدر مطلع آخر، إجراء المحادثات بين إليوت وإنفستكورب بشأن صفقة بيع محتملة.

وفاز ميلان بلقب الدوري الإيطالي 18 مرة ولكن ليس منذ 2011.

ويكافح الآن لإعادة سنوات المجد التي تمتع بها تحت ملكية سيلفيو برلسكوني ومجموعة ميدياست.

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