العيون الشرقية .. غياب الأدوية وفضاءات الإستقبال يضاعفان معاناة المرضى

هبة بريس : وجدة

أصبحت الخدمات الصحية بمدينة العيون سيدي ملوك التابعة ترابيا لإقليم تاوريرت جد متردية، حيث لا يزال المريض ملزم بالتنقل نحو المستشفيات والمصحات بالمدن المجاورة، نظرا للخصاص في الأطر الطبيةو التمريضية،و غياب بعض التجهيزات والأدوية الضرورية.

وحسب المعطيات التي أفاد بها بعض المرضى لموقع هبة بريس، فإن المركز الصحي للقرب يفتقد لمجموعة من الأدوية الضرورية من قبيل (ADO لمرضى السكري، و Ramipril لمرضى الضغط الدموي، وRepakin500 لمرضى الأعصاب و غيرها …)، مضيفين أن وضعية أغلب المرضى مزرية، خصوصا أن معظمهم من الفئات الاجتماعية الهشة والمعوزة غير القادرة عن اقتناء الأدوية من صيدليات المدينة ، ما يجعل أزمتهم تتضاعف بشكل يومي .

وشدد المتحدثون، أن معاناتهم مع هذه الأمراض المزمنة تتفاقم في ظل غياب الأدوية بشكل متواصل، مطالبين الجهات المختصة بالتحرك العاجل لإنقاذهم وتفهم وضعيتهم الاجتماعية .

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