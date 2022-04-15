لجان مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، تتلف 123 طنا من المنتجات الفاسدة

هبة بريس

أسفرت تدخلات اللجن المختلطة المحلية لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية خلال الفترة الممتدة من فاتح شعبان الى 10 رمضان عن ضبط 3070 مخالفة، حسب بلاغ لمديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.

وكشفت المديرية، في بلاغها حول الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الأسعار والجودة، الذي عقد أمس الأربعاء -تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية وبحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطافي والمؤسسات العمومية المعنية- أن هذه المخالفات تشمل 656 مخالفة كانت موضوع إنذارات للمخالفين، و2414منها تم إنجاز محاضر بشأنها أرسلت إلى المحاكم المختصة.

وذكر البلاغ أن من هذه المخالفات، 1153 مُخالِفة لمقتضيات القانون رقم 31-08 المتعلق بحماية المستهلك وتتعلق بالأساس بعدم اشهار الأسعار وعدم تقديم الفاتورة للمستهلك؛ و460 مخالفة للقانون 104-12 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة تتعلق بالأساس بالزيادة غير القانونية في الأسعار المقننة؛ و727 مخالفة للقانون 77-15 بشأن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية؛ و74 مخالفة للنصوص المتعلقة بالصحة والسلامة”.

يشار إلى أن هذه المراقبة، همت 76.587 نقطة بيع من حجز ومكنت من إتلاف 123 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.

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