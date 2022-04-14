صورة تعبيرية

تقرير: عدد الأمريكيين الذين توفوا سنة 2021 الأكبر في تاريخ الأمة

2022-04-14 / 09:42
0
هبة بريس - وكالات

قالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، إن عدد الأمريكيين الذين ماتوا في عام 2021، أكثر من أي عام آخر في تاريخ الأمة.

وأظهرت البيانات المنشورة حتى نهاية الربع الثالث من العام أن معدل الوفيات بلغ 1058.8 لكل 100 ألف أمريكي، بزيادة قدرها 10٪ تقريبا عن فترة الـ12 شهرا من العام السابق، وقفزة بنسبة 21٪ عن عام 2019.

يعني المعدل المتزايد أن ما يقرب من 3.5 مليون أمريكي ماتوا في الأشهر الـ12 التي انتهت في سبتمبر 2021، وهو أعلى رقم للوفيات تم تسجيله على الإطلاق في الولايات المتحدة في عام واحد.

وحسب البيانات فإن فيروس كورونا كان مسؤولا عن أكثر من حالة وفاة واحدة من بين كل 10 حالات وفاة في الولايات المتحدة العام الماضي، يليه الوفيات الناتجة عن مرض الكبد والسكري وأمراض القلب والسكتات الدماغية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجيش اشترى 50 ألف قرص فياغرا.. الرئيس البرازيلي يعلق

الجيش اشترى 50 ألف قرص فياغرا.. الرئيس البرازيلي يعلق

2022-04-13 / 23:31
Photo of زيلينسكي: رفض ماكرون التحدث عن إبادة في أوكرانيا مؤلم

زيلينسكي: رفض ماكرون التحدث عن إبادة في أوكرانيا مؤلم

2022-04-13 / 23:08
Photo of قتيلان فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

قتيلان فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

2022-04-13 / 21:24
Photo of أمنستي تدعو السعودية إلى “وقف فوري” لترحيل 4 من أقلية الإيغور المسلمة

أمنستي تدعو السعودية إلى “وقف فوري” لترحيل 4 من…

2022-04-13 / 20:09
Photo of اعتقال المشتبه به بتنفيذ إطلاق النار في محطة أنفاق نيويورك

اعتقال المشتبه به بتنفيذ إطلاق النار في محطة أنفاق…

2022-04-13 / 18:33
Photo of المؤسسات اليهودية في فرنسا تدعو إلى التصويت لماكرون

المؤسسات اليهودية في فرنسا تدعو إلى التصويت لماكرون

2022-04-13 / 15:57
Photo of المشتبه به بتنفيذ حادث نيويورك: أريد أن أرى الناس يموتون أمامي

المشتبه به بتنفيذ حادث نيويورك: أريد أن أرى الناس…

2022-04-13 / 14:30
Photo of سويسرا تفرج عن أموال نظام مبارك المجمدة في بنوكها

سويسرا تفرج عن أموال نظام مبارك المجمدة في بنوكها

2022-04-13 / 13:25
Photo of فرنسا.. اتهام جزائري وتونسيين في حريق أودى بحياة 8 أشخاص

فرنسا.. اتهام جزائري وتونسيين في حريق أودى بحياة 8…

2022-04-13 / 12:53
Photo of ماكرون: الروس والأوكران شعبان شقيقان

ماكرون: الروس والأوكران شعبان شقيقان

2022-04-13 / 10:53

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق