السلطات القطرية تعتمد تأشيرة دخول خاصة بمناسبة مونديال 2022

هبة بريس - وكالات

اعتمدت السلطات القطرية رسمياً آلية دخول الزائرين الدولة، خلال استضافتها بطولة كأس العالم، التي تنظم لأول مرة في دولة عربية وإسلامية.

وكشفت قطر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار وزير الداخلية بشأن سمات الدخول الخاصة باستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وجاء القرار في أعقاب اجتماع ترأسه الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عقد في الديوان الأميري.

وكشف محمد بن عبد الله السليطي، وزير الدولة القطري لشؤون مجلس الوزراء أنه تمت الموافقة على قرار وزير الداخلية بشأن سمات الدخول الخاصة باستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022.

فيزا قطر خلال مونديال 2022

وسبق أن أعلنت السلطات في قطر إطلاق برنامج “بطاقة هَيّا” التي تشكل بوابة الدخول الحصرية لحضور مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022، وبوابة حجز أماكن الإقامة خلال البطولة المرتقبة التي تتواصل منافساتها من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

ويتعيّن على المشجعين حاملي تذاكر مباريات المونديال تقديم طلباتهم للحصول على بطاقة هَيّا الإلزامية لحضور المباريات، والتي توفر للمشجعين من داخل قطر وخارجها عدداً من المزايا، إضافة إلى الدخول إلى الاستادات المونديالية التي تستضيف مباريات البطولة، والاستخدام المجاني لوسائل النقل العام في أيام المباريات، كما تتيح للجمهور من خارج قطر الحصول على تصريح دخول إلى الدولة، إلى جانب حضور عدد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة للبطولة.

تأشيرة على الهاتف

بحسب الجهات المنظمة فإن زوار قطر بعد حصولهم على بطاقة هيا سيتم ظهورها على تطبيق هاتفهم وهي ستكون كذلك تأشيرة دخول للبلاد طيلة فترة المونديال.

ويمكن للزوار استخدام بطاقة المُشجِّع مع تطبيق الهاتف الجوال لاستكشاف سلسلة من الخدمات والعروض السياحية في قطر، والدخول إلى الاستادات كما تمكّن بطاقة المُشجِّع إتمام عمليات الدفع، واستخدامها للتنقُّل بالمترو، والترام، وسيارات الأجرة، والحافلات.

كما يتضمن تطبيق بطاقة المشجع للهاتف الجوال دليل ترفيه شاملا للاستمتاع في قطر.

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