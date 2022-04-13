حفل يجمع سعد لمجرد و راغب علامة بدبي

نجلاء مزيان: هبة بريس

يستعد النجم المغربي سعد لمجرد لإحياء حفل غنائي بإمارة دبي ثاني أيام عيد الفطر إلى جانب السوبر ستار راغب علامة.

و نشر “لمعلم” عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”، -نشر- “أفيش” ترويجي يضم تاريخ و مكان الحفل الغنائي.

و في سياق منفصل، فقد أعلن النجم المغربي عن عمل ديني جديد يحمل عنوان “التوبة” سوف يرى النور في الأيام القليلة القادمة.

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