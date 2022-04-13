حفل يجمع سعد لمجرد و راغب علامة بدبي
نجلاء مزيان: هبة بريس
يستعد النجم المغربي سعد لمجرد لإحياء حفل غنائي بإمارة دبي ثاني أيام عيد الفطر إلى جانب السوبر ستار راغب علامة.
يستعد النجم المغربي سعد لمجرد لإحياء حفل غنائي بإمارة دبي ثاني أيام عيد الفطر إلى جانب السوبر ستار راغب علامة.
و نشر “لمعلم” عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”، -نشر- “أفيش” ترويجي يضم تاريخ و مكان الحفل الغنائي.
و في سياق منفصل، فقد أعلن النجم المغربي عن عمل ديني جديد يحمل عنوان “التوبة” سوف يرى النور في الأيام القليلة القادمة.
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