وزير الصحة: “التقنية المتطورة لصناعة أدوية البلازما غير متوفرة حاليا بالمغرب”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد خالد أيت الطالب وزير الصحة و الحماية الاجتماعية أن الأدوية المستخلصة من البلازما و التي تستعمل في تعزيز جهاز المناعة لدى الأطفال غير المتوفرين على الأجسام المضادة الكافية، هي تقنية جد متطورة.

و أوضح وزير الصحة و الحماية الاجتماعية خلال مداخلة له أمام مستشاري الأمة بأن هاته التقنية المتطورة لصناعة مثل هاته الأدوية غير متوفرة حاليا ببلادنا.

هذا الأمر، وفق المعطيات التي قدمها أيت الطالب، تدفع المغرب لاستيراد كميات مهمة من مثل هاته الأدوية من الخارج، و بالتالي فإن أي خلل في منظومة إنتاجها من مصدرها سيؤثر على وضعية التموين و الطلب.

و عزا المسؤول الوزاري السالف الذكر المشاكل الأخيرة التي حصلت من خلال شكايات بعد المغاربة بخصوص انقطاع بعض الأدوية المناعاتية الخاصة بالأطفال لكون الشركة المصنعة التي يتعامل معها المغرب وقع بمنظوماتها الإنتاجية خلل تقني و هو ما أربك عملية التموين بشكل مؤقت قبل أن تتدخل وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية لحل مشكل التموين و توفير هاته الأدوية بشكل مستعجل لمستعمليها في المغرب.

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