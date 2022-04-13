السياقة الاستعراضية.. أمن اكادير يوقف 34 شخصا ويحجز دراجات نارية

هبة بريس

أسفرت عمليات المراقبة والزجر التي باشرتها مصالح الشرطة بولاية أمن أكادير، زوال ومساء الثلاثاء 12 أبريل الجاري، عن ضبط 34 شخصا من مستعملي الطريق، من بينهم ثلاثة قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في السياقة الاستعراضية والخطيرة عبر استعمال وسيلة للنقل بالشارع العام في ظروف من شأنها تعطيل المرور به ومضايقته.

وقد شملت هذه العمليات الأمنية مجموعة المدارات والمحاور الطرقية بمحيط الملعب الكبير بمدينة أكادير، ومكنت من ضبط 34 دراجة نارية من مختلف الأنواع والأحجام، يشتبه في استخدامها في هذا النوع من السياقات الخطيرة.

وقد تم إيداع جميع الدراجات النارية المحجوزة بالمحجز البلدي، في انتظار إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية للتحقق من وضعتيها القانونية وخصائصها التقنية.

وقد تم فتح بحث قضائي في هذه القضية من قبل مصالح الشرطة القضائية بأكادير تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات استعمال الدراجات النارية في سياقات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق.

وتأتي هذه العمليات المكثفة في سياق مواصلة مصالح الأمن الوطني تنفيذ مخطط العمل المتعلق بتعزيز إجراءات المراقبة والزجر للتصدي لمخاطر السياقات الاستعراضية والخطيرة، التي تُهدّد سلامة مستعملي الطريق، وتمس بأمن الأشخاص والممتلكات بسبب حوادث السير الناشئة عن هذا النوع من السياقات المتهورة.

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