تقرير مؤلم: ربع مليار شخص يدخلون دائرة “الفقر المدقع” في 2022

هبة بريس _ متابعة

صورة قاتمة وضعتها منظمة “أوكسفام” الخيرية البريطانية لسكان العالم الأقل حظا في الفترة المقبلة، بسبب جائحة كوفيد، وعدم المساواة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية جراء الحرب على أوكرانيا.

وفق المنظمة، سيؤدي ارتفاع أسعار الغذاء العالمية إلى دخول 263 مليون شخص إضافي براثن الفقر المدقع هذا العام، وهو رقم يعادل عدد سكان المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسبانيا مجتمعين.

كان البنك الدولي توقع أن تدفع الجائحة، وعدم المساواة، 198 مليون شخص إضافي إلى هوة الفقر المدقع في 2022.

أما الآن، ومع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، توقعت “أوكسفام” انضمام 65 مليون شخص آخر.

وبالإضافة لأرقام الفقر المدقع المتوقعة، يعاني بالفعل ملايين الأشخاص من مستويات حادة من الجوع في شرق وغرب أفريقيا واليمن وسوريا.

وقد يصل عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية إلى 827 مليون هذا العام.

جاءت هذه الأرقام في تقرير جديد للمنظمة، نشر الثلاثاء، قبل اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل لمناقشة أزمات العالم المتلاحقة

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