ارتفاع أسعار المحروقات وطنيا رغم انخفاضها عالميا يثير غضب المستهلك المغربي
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أسعار النفط الخام تنخفض عالميا و تبشر بتراجع أسعار الوقود بالمغرب

2022-04-12 / 1:00 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

انخفضت أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية خلال اليومين الماضيين، حيث نزل سعر البرميل الخام لأقل من 100 دولار بعد أيام من الارتفاع المتواصل و ذلك منذ اندلاع الحروب بين روسيا و أوكرانيا.

وأنهت عقود برنت جلسة التداول منخفضة بحوالي 4.30 دولارات، لتسجل عند التسوية 98.48 دولار للبرميل، بينما أغلقت عقود الخام الأمريكي بانخفاض قدره 3.97 دولارات ليصبح ثمن البرميل الخام من النفط 94.29 دولار.

و من شأن الانخفاض التدريجي لأسعار النفط الخام أن ينعكس على مستويات أسعار بيع الوقود بجل دول العالم، و منها المغرب التي وصل بها سعر البنزين و الغازوال لمستويات قياسية غير مسبوقة.

و يتوقع أن ينعكس انخفاض أسعار السوق الدولية على السوق المغربية بداية من نهاية الأسبوع الجاري، و ذلك في ظل وجود مخزون سابق، حيث يتوقع المهنيون أن تنخفض أسعار بيع الغازوال و البنزين ببعض السنتيمات إذا استمرت أسعار السوق الدولية على ما هو الحال الآن و لم تقع أي أحداث طارئة.

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