اغلاق جامعة ابن طفيل ثلاثة أيام بسبب نشاط مناهض للتطبيع

هبة بريس _ الرباط

قرر رئيس جامعة ابن طفيل بالقنيطرة ، عز الدين الميداوي، توقيف الدراسة بالجامعة وإغلاق جميع مرافقها طيلة أيام 12 و13 و14 أبريل الجاري بسبب تزامنها مع موعد تظاهرة طلابية مناهضة للتطبيع.

ويتعلق الأمر بملتقى ينظمه الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة تحت اسم “ملتقى القدس الخامس” وتحت شعار “من أجل الوطن.. من أجل فلسطين.. جميعا ضد التطبيع”.

و بررت رئاسة الجامعة منع النشاط ب”استحضار الحالة الوبائية” بالبلاد وما يمكن أن يخلفه هذا النشاط من “توترات داخل الجامعة” وبكون الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة التي ينظم النشاط بشراكة معها “هيأة غير طلابية لا تمت للجامعة بصلة”.

وقالت في بلاغ لها إنها قررت بعد التشاور مع رؤساء المؤسسات التابعة للجامعة “عدم الترخيص بتنظيم الملتقى وتوقيف الدراسة وإغلاق جميع مرافق الجامعة أيام 12 و13 و14 أبريل 2022”.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1