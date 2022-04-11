قربلة في البرلمان بسبب “الخضر” وبرلماني: “علاش الفلفلة غالية واش كنشريوها معمرة بالكفتة”

هبة بريس - الرباط

شهدت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يومه الاثنين، حالة من الفوضى بسبب تقدم فرق برلمانية بأسئلة لوزير الفلاحة حول “غلاء أسعار الخضر”.

وفي هذا الصدد، ساءل عدد من البرلمانيين الوزير، حول أسباب غلاء أسعار الخضر وكذا الإجراءات المزمع اتخاذها لمواجهتها.

وخاطب أحد البرلمانيين الوزير بالقول “الطماطم والفلفل والبصل أصبحت خضرا فوق العادة بسبب ارتفاع أسعارها، الفلفلة ولا كيشريها المواطن وكيحلها يقلب واش فيها الكفتة ولا لا”.

أسئلة البرلمانيين تفاعل معها الوزير الذي أخذ الكلمة للرد عليها، مرفوقا بتصفيقات عدد من برلمانيي الأغلبية، هذه التصفيقات التي لم ترق المعارضة ليعلق عليها أحد ممثلي المعارضة بالقول “ايلا كتصفقو على الأسعار وعاجبكوم هاد الغلا مبروك عليكوم” قبل أن يرد عليه برلماني من الأغلبية قائلا “نتوما اللي أسستو التصفيق وجبتوه للبرلمان، فلا داعي للتشويش”.

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