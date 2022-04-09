“الفيفا” يخطط لتقليل عدد فترات التوقف الدولي

هبة بريس - وكالات

يخطط الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لتقليل عدد فترات التوقف الدولي من 5 إلى 4، وفقا لتقرير صحفي إنجليزي.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، من المتوقع التصديق على هذا الاقتراح في وقت لاحق من العام الحالي، قبل كأس العالم 2022.

وستضمن الخطة الجديدة للتوقف الدولي، إقامة مباراتين لكل منتخب خلال 3 فترات، في نوفمبر ومارس ويونيو، على أن تكون هناك فترة دولية أكبر في وقت مبكر من الخريف، تتضمن 4 مباريات لكل منتخب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” سعيد بالخطة الحالية، لكنه مستعد لقبول اقتراح الفيفا الذي سيفيد الاتحادات القارية الأخرى، التي يجب على لاعبيها تحمل فترات سفر أطول.

وكانت هناك اقتراحات أخرى، مثل تخصيص أكتوبر للأجندة الدولية، أو لعب المباريات الدولية على مدار 3 أسابيع، في شهري أكتوبر ومارس.

لكن العديد من الاتحادات عارضت هذه الاقتراحات، بدعوى أنها ستخفض مستوى المباريات الدولية، مما سيجعل بيع تذاكرها أكثر صعوبة.

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