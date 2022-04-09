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تقرير: تفاقم عجز السيولة البنكية إلى ناقص 82,1 مليار درهم

2022-04-09 / 7:30 صباحًا
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هبة بريس

أفاد مركز أبحاث بنك “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) بأن عجز السيولة البنكية تفاقم بحوالي 20% خلال الفترة الممتدة من 31 مارس إلى 6 أبريل 2022، ليستقر عند ناقص 82,1 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي.

وأوضح المركز في مذكرته الأخيرة (Fixed Income Weekly) أن ” عجز السيولة البنكية تفاقم بنسبة +20%، ليستقر عند -82,1 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي متأثرا على الخصوص بتراجع رصيد نظام البنوك، في الوقت الذي ارتفعت فيه تسبيقات بنك المغرب خلال سبعة أيام ب 4,19 مليار درهم، لتستقر عند 40,86 مليار درهم”.

من جهة أخرى، سجلت المذكرة أن استثمارات الخزينة سجلت ارتفاعا قويا، منتقلة إلى 24,37 مليار درهم مقابل حوالي 7 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، مضيفة أن معدل المتوسط المرجح ظل مستقرا عند 1,50% ، فيما استقر سعر MONIA/مونيا تراجع بشكل كبير إلى 1,428%، مقابل 1,468% سابقا.

وبخصوص السوق الرئيسية، أبرز مركز الأبحاث أنه خلال هذا الأسبوع، قامت الخزينة بإجراء اكتتاب واحد على خط السنتين بمبلغ قدره 500 مليون درهم، وبمعدل حد 1,8999%. وفي هذا السياق، شهد منحنى السعر الأساسي استقرارا، مسجلا زيادة أسبوعية طفيفة بلغت +0,4 نقطة أساس إلى 1,8289% عند الاستحقاق ذي الصلة.

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