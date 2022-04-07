في أولى حلقاته… “صافي سالينا” يشد انتباه جمهور القناة الثانية

نجلاء مزيان: هبة بريس

استطاعت أولى حلقات المسلسل الكوميدي – اجتماعي، ”صافي سالينا”، أن تشد انتباه جمهور القناة الثانية، ويحوز على إشادة واسعة من قبل رواد منصات التواصل الاجتماعي، لتناوله قضايا تجسد واقع المشاهد المغربي.

وتناولت الحلقة الأولى اكتشاف الفنانة سامية أقريو، “غزلان” خيانة زوجها “المامون” لها، وهو الدور الذي يجسده الفنان غاني قباج، بعد عثورها على هاتفه السري، الذي يتضمن رسائل غرامية تؤكد علاقته بإحداهن.

واستمد صناع المسلسل التلفزيوني الإلهام من جائحة فيروس كورونا، لخلق أحداث مسلسلهم، كون العمل يعود بالمشاهد لفترة الحجر الصحي وما قبلها بقليل، ويروي خلال 15 حلقة، قصة “غزلان” و”المامون”، وهما زوجان على وشك فك ارتباطهما الذي دام لأزيد من 17 سنة بسبب الخيانة، ولكن مع بداية إجراءات الطلاق، تبدأ جائحة كورونا وما تلاها من حالة الطوارئ الصحية، وعزل الجميع داخل منازلهم ما جعل علاقتهما تتوتر أكثر فأكثر، ومن هنا تنطلق الأحداث الكثيرة والشيقة في قالب درامي اجتماعي كوميدي.

المسلسل من إنتاج Dune films ”دون فيلمز”، وتحت إدارة المخرج، علي المجبود، ومن بطولة كل من الفنانة القديرة، نزهة الركراكي، سامية اقريو، غاني قباج، عدنان موحجة، أمال الاطرش، منال أمين بلحاج، ندى بلكا، مصطفى خونا.

و يشار أن خلية الكتابة تضمنت كلا من علي المجبود، وزينب المجبود، وعدنان موحجة، وسامية أقريو، ومصطفى خونا، أما بخصوص فكرة العمل فعادت لمخرجه علي المجبود.

و الجدير بالذكر أن شركة الإنتاج ”دون فيلمز” التي نفذت انتاج اعمال عالمية من قبيل “جون ويك” في جزئه الثالث، “جاك ريان”، “بلي يانس”، “لامومي”، وغيرها من الأفلام والمسلسلات الأمريكية الشهيرة.

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