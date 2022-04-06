العرائش ..الدرك الملكي يواصل التحقيق في حادثة سقوط طائرة “مشبوهة”

2022-04-06 / 3:50 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

تواصل مصالح الدرك الملكي تحقيقاتها حول سقوط طائرة صغيرة “مشبوهة” بالقرب من دوار الخالديين التابع للجماعة القروية بني عروس ضواحي العرائش .

وكان مسؤولو الدرك الملكي والسلطات المحلية قد توصلوا بمعلومات حول سقوط طائرة بمنطقة دوار الخالديين ، حيث تباشر المصالح المختصة تحقيقاتها لتحديد ظروف تحطم الطائرة الخفيفة .

ونسبة إلى مصادر محلية فإن المروحية كانت تحاول الإقلاع فاصطدمت بحاجز صخري، فتعطلت وتحطمت ولم تتمكن من التحليق مجددا، قبل أن يفر الطاقم الذي كان على متنها.

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