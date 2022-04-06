عن سجنه.. محمد رمضان يعلق :”تكفير للذنوب في شهر المغفرة”

نجلاء مزيان: هبة بريس

علق الفنان المصري، محمد رمضان، عبر حائطه الفايسبوكي على لقطة سجنه في مسلسل “المشوار”، الذي يلعب بطولته، ويعرض برمضان الحالي .

و نشر النجم المصري المثير للجدل صورة له مرفوقة بتعليق جاء فيه : “كالعادة محمد رمضان اتسجن تاني في مسلسله السنة دي”.

و أضاف قائلا : “يا أسطى على فكرة هي ليلة واحدة في قسم العطارين مش سجن، ولو سجن اعتبره تكفير ذنوب في شهر المغفرة”.

و يشارك في مسلسل “المشوار” كل من محمد رمضان، دينا الشربيني، وبيومي فؤاد، وأحمد مجدي، وأحمد كمال، وأحمد صفوت، وندى موسى، وولاء الشريف و آخرون.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0