بعد “الوينرز” .. إلترات الرجاء تنتقد “كازا إيفنت” و تحذر من التلاعب بحياة المشجعين

هبة بريس ـ الدار البيضاء

انتقادات لاذعة باتت تتلقاها شركة “كازا إيفنت” المشرفة على تدبير عملية ولوج الجماهير لمركب محمد الخامس بالدار البيضاء بسبب الفوضى التي تطغى في البوابات و عملية ولوج الجماهير دون تذاكر و الطوابير الطويلة.

فبعد أن خرجت إلترا “وينرز” المساندة لنادي الوداد الرياضي قبل أيام ببلاغ انتقدت فيه بشدة شركة “كازا ايفنت” ، بادرت إلترات الرجاء الرياضي لإصدار بلاغ يتضمن نفس الانتقادات لذات الشركة.

و قالت إلترا “إيغلز” و “الغرين بويز”، أن ما شوهد يوم الأحد تزامنا مع لقاء الرجاء و وفاق سطيف الجزائري هو كارثة تنظيمية وأمنية بكل المقاييس، بداية من طريقة الولوج إلى الملعب التي تُركت من خلاله الجماهير تتدفق بشكل مندفع بلا أدنى تنظيم، ممّا أدى إلى اشتداد الزحام والتدافع بقوة، مؤكدين أنه لولا الأقدار لساء الوضع، ثم دخول مئات الجماهير بدون تذاكر، حتى إن البعض منهم أصبح يمرّ بسهولة من منطقة إلى منطقة داخل المدرجات بلا حسيب أو رقيب.

و أضافت إلترات “المكانا” بأنه إضافة إلى أن البوّابات الإلكترونية كان بها خلل تقني ولا تعمل، وكأنها وضعت لتأثيث الملعب لا غير، وما زاد الطين بلّة، حسب البلاغ ذاته، أن العشرات من القاصرين كانوا يتجولون بأسلحة بيضاء في أرجاء الملعب وداخله، حتى خُيِّل في بادئ الأمر وكأنها معركة على حد قول بلاغ فصائل الرجاء.

وزادت قائلة: “أرواح آلاف الجماهير تم التلاعب بها يوم الأحد، إما أنه سوء تدبير من طرف كازا إيفنت، الشركة اللامسؤولة التي زادت قذارتها عن الحد، أو أن جهة ما نصبت لنا كمينا لغاية في نفس يعقوب، وفي جميع الأحوال، فإننا نحمل مسؤولية اللغم الذي أفلتنا منه الأحد إلى كل الأطراف المعنية بتنظيم ولوج الجماهير إلى الملعب”.

و ختمت إلترات الرجاء بإعلان مقاطعتها للمباريات القادمة حتى أجل مسمى، مؤكدة أن حياة المشجع وقيمته أولويتان ذات قصوى بالغة ولا مجال للمراهنة عليهما، مضيفة:”ختاما، نلتمس من الجماهير الرجاوية أن تكون على قدر عال من المسؤولية، أن تعي، تمام الوعي، سياسة الفوضى الممنهجة، وأن تلتزم باحترام التوجيهات المؤطِّرة لمجموعات الكورفا سود، بغية تفادي الأسوء والسير بالرجاء نحو الأمام”.

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