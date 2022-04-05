طنجة المتوسط ..الجمارك تحجز كميات مهمة من الهواتف الذكية والسلع المهربة
هبة بريس - مكتب جنجة
تمكنت المصالح الجمركية بميناء طنجة المتوسط ، من احباط عملية ادخال كميات مهمة من الهواتف المستعملة ومستلزماتها الى التراب الوطني بطريقة غير قانونية .
وبحسب مصادر الموقع فان عناصر الجمارك العاملة بميناء طنجة المتوسط ضبطت 1400 هاتف مستعمل على متن مقطورة تحمل ترقيما اسبانيا ، الى جانب الاف الوحدات من مستلزمات الهواتف و300 شاحنا كهربائيا و1300 زوج من الأحذية النسائية.
وتقدر قيمة المحجوزات ب 3 ملايين درهم حيث كان ينوي اصحابها ادخالها دون التصريح بها لدى المصالح الجمركية .
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