طنجة المتوسط ..الجمارك تحجز كميات مهمة من الهواتف الذكية والسلع المهربة

هبة بريس - مكتب جنجة

تمكنت المصالح الجمركية بميناء طنجة المتوسط ، من احباط عملية ادخال كميات مهمة من الهواتف المستعملة ومستلزماتها الى التراب الوطني بطريقة غير قانونية .

وبحسب مصادر الموقع فان عناصر الجمارك العاملة بميناء طنجة المتوسط ضبطت 1400 هاتف مستعمل على متن مقطورة تحمل ترقيما اسبانيا ، الى جانب الاف الوحدات من مستلزمات الهواتف و300 شاحنا كهربائيا و1300 زوج من الأحذية النسائية.

وتقدر قيمة المحجوزات ب 3 ملايين درهم حيث كان ينوي اصحابها ادخالها دون التصريح بها لدى المصالح الجمركية .

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