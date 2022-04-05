قطر تعفي المغاربة الذين سيقتنون تذاكر المونديال من تأشيرة دخول أراضيها

2022-04-05 / 12:38 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” رسميا اليوم الدفعة الثانية من تذاكر كأس العالم 2022 و هي النسخة التي ستنظم أواخر السنة الجارية و يتوقع أن تكون النسخة الأفضل في التاريخ.

و سيشارك المنتخب الوطني المغربي في هاته البطولة العالمية بعدما ضمن التأهل قبل أيام إثر فوزه في المباراة الفاصلة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية.

و أوقعت القرعة التي أجريت في الدوحة القطرية، أسود الأطلس في سادس مشاركاتهم العالمية في مجموعة قوية ضمت كذلك كل من منتخب بلجيكا و كرواتيا و كندا.

و يمكن للمشجعين المغاربة الراغبين في التنقل لقطر و تشجيع المنتخب الوطني من قلب ملاعب المونديال حجز و اقتناء تذاكرهم من موقع الفيفا، حيث تم تخصيص مجموعة من الباقات الخاصة بالتذاكر و بأسعار مختلفة.

و قررت سلطات قطر إعفاء الجماهير التي ستقتني تذاكر المونديال من تأشيرة دخول أراضيها خلال مرحلة كأس العالم، حيث سيكتفي المشجعون بالحصول على بطاقة “هيا المشجع” و التي يمكن الحصول عليها مباشرة بعد اقتناء إحدى تذاكر المونديال عبر ملأ استمارة خاصة تتضمن عددا من المعطيات الخاصة و سترسل للبريد الخاص بسكن المعني بالأمر في بلاده، و تعتبر بطاقة “هيا المشجع” بمثابة تصريح دخول لقطر و للملاعب التي ستحتضن البطولة.

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