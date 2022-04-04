المغرب وإسرائيل والبحرين والإمارات يوقعون اتفاقية “الثقافة والرياضة من أجل السلام”

2022-04-04 / 4:18 مساءً
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هبة بريس

وقع المغرب وإسرائيل والبحرين والإمارات العربية المتحدة، مؤخرا، اتفاقية “الثقافة والرياضة من أجل السلام”، وذلك على هامش فعاليات معارض (إكسبو دبي 2020).

وحسب بلاغ لوزارة الشباب والثقافة والتواصل توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الاثنين، فإن هذه الاتفاقية تنص على تعزيز وتكثيف المشاورات مع الدول الثلاث بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في المجال الثقافي والرياضي، تماشيا والاتفاق الثلاثي الموقع بين المغرب إسرائيل والولايات المتحدة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الاتفاقية تنص أيضا على تطوير شراكات وعقد اجتماعات تشاورية وتبادل الخبرات في المجال الثقافي بين الدول المعنية، بالإضافة إلى تنظيم تظاهرات مشتركة في المجالين الثقافي والرياضي.

كما تنص الاتفاقية على دعم الصناعة الثقافية وتبادل الفرص والخدمات بين المغرب وإسرائيل والبحرين والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

ووقع هذه الاتفاقية كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد المهدي بنسعيد، ووزيرة الثقافة والشباب بدولة الإمارات، نورة الكعبي، ووزير الرياضة وشؤون الشباب بالبحرين، أيمن بن توفيق المؤيد، ووزير الثقافة والرياضة بإسرائيل، السيد هيلي تروبر.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية، حسب نص البيان المشترك المتعلق بها، وعيا من الدول الموقعة بأهمية دور الثقافة في التعاون العابر للقطاعات، وكذا بأهمية تعزيز الروابط بين الشعوب عبر الثقافة والرياضة، ودوره في توفير جو ملائم للتفاعل بين الشباب وفهم أفضل بين بعضهم البعض.

كما يأتي توقيع هذه الاتفاقية في سياق دينامية التعاون متعددة الأشكال التي تشهدها العلاقات بين الدول الموقعة في العديد من المجالات، بما في ذلك الثقافة والرياضة، ووعيا بالدور الذي يمكن أن تضطلعا به في تحقيق التنمية الاقتصادية باعتبارها عنصرا رئيسيا للتنمية المستدامة.

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