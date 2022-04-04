تزامنا مع رمضان.. مغاربة كندا و أمريكا يتوافدون بكثافة على مطار البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

سجلت حركية المسافرين المغاربة في الأيام الأخيرة انخفاضا ملحوظا بعدد من مطارات المملكة و خاصة القادمين من الدول الأوروبية و الخليجية الذين تراجعت أعدادهم مع بداية الشهر الفضيل.

في مقابل ذلك، ارتفعت أعداد مغاربة أمريكا و كندا الذين توافدوا على مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث شهدت الأيام الماضية عودة مكثفة للجالية المغربية المقيمة بهاتين الدولتين لتزجية رمضان مع أفراد أسرهم بحضن الوطن.

و أفاد مصدر مطلع أن انخفاض أعداد المغاربة القادمين من وجهات أوروبية و خليجية في الأيام الماضية أمر طبيعي و معتاد بالنظر لبداية شهر رمضان، مؤكدا أن الأمر سيختلف في النصف الثاني من هذا الشهر الكريم.

و شدد ذات المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن هويته على أن الإقبال سيتضاعف مع اقتراب عطلة العيد، حيث يفضل مغاربة أوروبا قضاء هاته المناسبة داخل أرض الوطن، عكس مغاربة أمريكا و كندا الذين في غالب الأحوال يختارون مددا أطول للبقاء داخل المغرب و هو ما يجعلهم يتوافدون مع بداية رمضان.

هذا و تجدر الإشارة إلى سلطات مطار محمد الخامس جندت كل إمكانياتها منذ إعادة فتح الحدود الجوية لتأمين الرحلات الوافدة، حيث لوحظ تحسن كبير في جودة استقبال المسافرين و كذا التقليص من هامش الانتظار و الطوابير الطويلة التي كانت ترهق الوافدين و ذلك عبر استراتيجية جديدة نهجها المكتب الوطني للمطارات بتنسيق مع شركة الخطوط الملكية المغربية و باقي المتداخلين.

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